MADE IN ITALY: L'EXPORT DI ARTICOLI SPORTIVI VALE IL 78% FATTURATO (3)

29 giugno 2017- 17:20

(AdnKronos) - (Adnkronos) - L’assemblea di Assosport è stata l’occasione per un confronto tra il mondo imprenditoriale sul futuro del settore in particolare approfondendo i temi di innovazione, internazionalizzazione e digitalizzazione.Ad ospitare l’evento il Vicenza Convention Center di Italian Exhibition Group Spa, società fieristica - di cui Assosport è partner - punto di riferimento per la promozione dell’industria dello sport italiana attraverso le manifestazioni organizzate a Rimini e a Vicenza.Matteo Marzotto, Vice Presidente Esecutivo di Italian Exhibition Group Spa, ha sottolineato: “Lo sport, oltre ad essere uno straordinario addestramento alla vita, è anche uno dei volani per l'economia nazionale, rappresentando importanti filiere produttive del Well Done In Italy. Esprime passioni, valori ed eccellenze che Italian Exhibition Group promuove con impegno attraverso 10 manifestazioni ‘active’, capaci di generare nel complesso 700.000 presenze all’anno e un fatturato di circa 8 milioni di euro: eventi b2b e b2c di altissimo livello, alcuni dei quali di marcato profilo internazionale, tutti al servizio delle migliori aziende del comparto e veicolo di cultura sportiva sui territori”.