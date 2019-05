31 maggio 2019- 16:00 Made in Italy: Lunelli futuro presidente Fondazione Altagamma

Roma, 31 mag. (AdnKronos) - L’Assemblea dei soci di Altagamma, che si è riunita a Montecitorio, su proposta del consiglio dei saggi composto da Santo Versace, presidente Fondatore, Leonardo Ferragamo, presidente Onorario e Claudio Luti, vice presidente e Past President, ha designato all’unanimità Matteo Lunelli quale futuro presidente della Fondazione per il triennio 2020-2023. Il mandato di Matteo Lunelli, attuale Vice Presidente di Altagamma e Ceo di Cantine Ferrari, inizierà il 1 gennaio 2020. Il presidente designato avrà dunque sei mesi per la definizione della squadra e del futuro programma, garantendo così un adeguato passaggio di consegne della Fondazione che rappresenta l'alta industria culturale e creativa italiana."Sono molto felice che sia stato designato Matteo Lunelli che ha fatto parte della mia squadra contribuendo alla crescita di Altagamma negli ultimi anni", commenta il presidente Andrea Illy che ha guidato l'associazione per due mandati dal 2013."Con lui e con il direttore generale Stefania Lazzaroni la continuità è assicurata e la Fondazione può perseguire nuovi ambiziosi traguardi per i suoi soci, per il settore e, indirettamente, per l'intero Paese", conclude Illy.