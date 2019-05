31 maggio 2019- 16:00 Made in Italy: Lunelli futuro presidente Fondazione Altagamma (2)

(AdnKronos) - Matteo Bruno Lunelli, 45 anni, è Presidente e Amministratore Delegato di Cantine Ferrari, fondata nel 1902 e leader in Italia per le bollicine metodo classico. È inoltre Amministratore Delegato del Gruppo Lunelli di cui fanno parte, oltre a Ferrari, l’Acqua Minerale Surgiva, la distilleria Segnana, le Tenute Lunelli, che producono vini fermi in Trentino, Toscana e Umbria e Bisol, marchio di riferimento del Prosecco Superiore di Valdobbiadene. Laureato all’Università Bocconi, ex Goldman Sachs, Matteo è stato Presidente dei Giovani Industriali del Trentino-Alto Adige dal 2011 al 2013 e Vice Presidente del Mart, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto dal 2014 al 2019. Ha ricevuto negli anni importanti riconoscimenti tra i quali il premio E&Y Imprenditore dell’Anno 2015 nella categoria Family Business.