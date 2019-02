6 febbraio 2019- 16:54 Made in Italy: Mipaaft, 54 mila controlli Icqrf, 561 interventi fuori confini

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - Cinquantaquattro mila controlli, 561 interventi fuori dei confini nazionali e sul web, con un incremento, rispetto al 2017, del 90%. Oltre 700 notizie di reato, più del doppio rispetto allo scorso anno. È on line sul sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Report 2018 dell'attività operativa dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (Icqrf) del ministero delle Politiche agricole (Mipaaft) con i dettagli sugli interventi contro frodi, fenomeni di italian sounding e contraffazioni ai danni del Made in Italy agroalimentare e dei consumatori."Il nostro sistema di controlli è riconosciuto tra i migliori al mondo. l fatto che i nostri prodotti siano tra i più copiati vuol dire che a livello di storia, qualità e controlli siamo sopra la media mondiale", commenta il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio. Come Governo, aggiunge, "siamo in prima linea nel contrasto al fenomeno della contraffazione del made in Italy, lesivo dei diritti dei consumatori ma anche degli interessi economici dell'intera filiera agroalimentare".