29 maggio 2019- 11:46 Made in Italy: Orsini (FederlegnoArredo), 'dovrà essere sempre più green'

Mogliano Veneto (Tv), 29 mag. (AdnKronos) - "Dallo spread alto in Italia non guadagna nessuno. Per questo siamo preoccupati, E quindi speriamo che sia finalmente finita questa campagna elettorale continua, e la prossima manovra economica prenda misure concrete per lo sviluppo del Paese". Lo ha sottolineato all'AdnKronos il presidente di FederlegnoArredo, Emanule Orsini in occasione dell'assemblea dell'associazione svoltasi oggi a Mogliano Veneto.Il presidente di FederlegnoArredo ha tracciato un quadro positivo della situazione, soprattutto grazie alle misure già adottate dal governo a favore del settore: "le legge di bilancio 2019 è stata la prima manovra economica del governo giallo - verde, e siamo riusciti ad assicurare il mantenimento e la proroga di alcune misure che riteniamo assolutamente indispensabili per la tenuta del settore: detrazioni per la riqualificazione energetica ed edilizia, il bonus mobili ed il rifinanziamento del piano per la promozione straordinaria del made in Italy: 90 milioni di euro nel 2019, che ci consentiranno di continuare a supportare la filiera sui mercati internazionali e di rafforzare ulteriormente gli investimenti sulle manifestazioni fieristiche".E, ancora ha ricordato il presidente di FederlegnoArredo: "Grazie al dialogo con il Mise abbiamo ottenuto l'inserimento nel Dl Crescita del credito di imposta in favore delle Pmi per la partecipazione alle fiere internazionali di settore".