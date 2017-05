MADE IN ITALY: POMODORO ITALIANO CIRIO AUMENTA QUOTA MERCATO IN FRANCIA

30 maggio 2017- 14:28

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - Cresce in Francia il consumo del pomodoro autenticamente italiano. Stando alle ultime rilevazioni Iri sugli acquisti nella distribuzione francese, il brand di pomodoro Cirio, di proprietà del consorzio cooperativo Conserve Italia e commercializzato in Francia attraverso la controllata Conserves France, ha visto crescere in un solo anno la propria quota di mercato del 35% in valore e del 40% in volume. “La Francia per Conserve Italia rappresenta il terzo mercato in termini di fatturato, dopo Italia e Spagna”, spiega Pier Paolo Rosetti, direttore generale di Conserve Italia e presidente di Conserves France, la società posseduta al 95% dal gruppo cooperativo con sede a San Lazzaro di Savena, nel bolognese. Complessivamente i ricavi del gruppo in Francia e Belgio ammontano a circa 74 milioni di euro, con un incremento di circa il 13% rispetto allo scorso anno. “La nostra crescita esponenziale in Francia in soli 12 mesi ci rende molto soddisfatti”, continua Rosetti.