MADE IN ITALY: POMODORO ITALIANO CIRIO AUMENTA QUOTA MERCATO IN FRANCIA (2)

30 maggio 2017- 14:28

(AdnKronos) - “L’autentico pomodoro italiano ha sicuramente un plus valoriale e ciò spiega il successo dei nostri prodotti, che hanno alla base una filiera cooperativa di soci agricoltori che lavorano materia prima italiana, rigorosamente controllata e tracciata, rispettando la sostenibilità ambientale e le regole di avviamento al lavoro per i propri dipendenti. In Francia, continueremo a puntare su continue innovazioni di prodotto, come i sughi pronti La Bellissima o la nuova linea di pelati, passate e polpe Biò, che abbiamo intenzione di accompagnare con futuri investimenti in comunicazione. Siamo convinti che Cirio abbia tutte le potenzialità per aumentare ulteriormente la propria penetrazione nelle famiglie francesi”.Ma la brillante crescita del marchio Cirio, sottolinea la società in una nota, non deve far dimenticare l’anima “francese” della società, che produce mais, piselli, fagiolini e pomodoro nello stabilimento di Saint Sylvestre sur Lot per le principali catene distributive francesi, grazie alle materie prime apportate dai coltivatori francesi associati alla cooperativa Uniproledi. Inoltre, nello stabilimento di Tarascon viene prodotta un’ampia gamma di mélanges de légumes contenenti anche materie prime locali, che possono vantare di essere fabbricate in Provenza e che vengono commercializzate a marchio Barbier Dauphin (uno dei marchi francesi più antichi nella categoria dei piatti pronti) e a marchio dei distributori. Complessivamente Conserves France impiega stabilmente 150 lavoratori fissi, che diventano 330 con gli stagionali.