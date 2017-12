MADE IN ITALY: QUALE FUTURO PER IL VETRO DI MURANO? DALLA SCIENZA NUOVE SOLUZIONI (2)

24 dicembre 2017- 16:38

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Emerge che il capitale più importante è quello umano, che è anche a rischio di estinzione: la conoscenza gelosamente custodita e trasmessa oralmente dai mastri vetrai è un valore prezioso da preservare e sul quale fondare anche la tutela dell’immagine del vetro muranese nel mondo.I ricercatori lanciano nello studio anche delle proposte, discutendo anche sulla modalità con cui ridurre le emissioni nocive conservando nel contempo la straordinaria gamma di colori che contraddistingue la produzione, ad esempio cercando di “concentrare” la produzione più problematica in un solo sito, dove realizzare investimenti mirati a servizio di tutto il comparto.La sfida della sostenibilità si gioca anche sul campo dell’eliminazione degli ingredienti più tossici dalle ricette dei vetri colorati. Ad esempio, è possibile produrre vetro rosso senza il cadmio? “Abbiamo dato il via a un gruppo di lavoro internazionale - spiega Francesco Gonella, fisico, esperto di emergia e coautore dello studio - coinvolgendo un gruppo di scienziati esperti da tutto il mondo, appassionati di vetro, disponibili a collaborare con i vetrai per studiare ricette alternative”.