MADE IN ITALY: QUALE FUTURO PER IL VETRO DI MURANO? DALLA SCIENZA NUOVE SOLUZIONI (3)

24 dicembre 2017- 16:38

(AdnKronos) - A rendere possibile l’analisi energetica e questa nuova collaborazione scientifica internazionale è una nuova associazione di giovani vetrai muranesi, InMurano, che ha aperto le porte di alcune fornaci ai ricercatori con l’obiettivo di studiare nuove strategie per mantenere vivo e sostenibile il comparto.Lo studio sull’analisi emergetica del vetro di Murano, pubblicato dal Journal of Cleaner Production, è stato realizzato da Sofia Spagnolo, dottoranda in Scienze Ambientali a Ca’ Foscari, Francesco Gonella, professore al Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi di Ca’ Foscari, Silvio Viglia e Sergio Ulgiati dell’Università Parthenope di Napoli.