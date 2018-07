10 luglio 2018- 12:50 Made in Italy: Replay entra in India grazie a partnership con Reliance Brands Limited

Treviso, 10 lug. (AdnKronos) - Nel quadro della propria espansione internazionale, Fashion Box – azienda leader nel segmento del premium denim – sigla una partnership strategica con Reliance Brands Limited per la distribuzione in India delle linee di abbigliamento, calzature e accessori a marchio Replay.L’accordo, che prenderà avvio già con la stagione Spring Summer 2019, prevede una distribuzione multicanale: sia Retail, con l’apertura di 2 flagship a Delhi e Mumbai già nel 2019 e di negozi monomarca e shop-in shops nei più prestigiosi mall delle principali città del Paese, sia tramite canali e-commerce dei key players in India.Matteo Sinigaglia, CEO di Fashion Box SpA, commenta: “Nel già avviato processo di globalizzazione del brand, l’India rappresenta un mercato strategico dal grande potenziale, e un partner di rilievo come Reliance Brands Limited, leader nel segmento fashion e casualwear, saprà sviluppare il business garantendo il posizionamento premium di Replay. Il progetto sta partendo rapidamente: l’apertura del primo flagship a Delhi è prevista già nel primo semestre 2019”.