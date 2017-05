MADE IN ITALY: SACE E SIMEST IN ARGENTINA PER SUPPORTARLO

8 maggio 2017- 18:09

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - Sace e Simest, le società del Gruppo Cdp unite nel Polo dell’export e dell’internazionalizzazione, prendono parte oggi, rappresentate da Alessandro Decio, Amministratore Delegato di Sace, alla Missione di Sistema in Argentina, confermando il proprio impegno a supporto dell’export e degli investimenti italiani nel Paese sudamericano. Sace è tra le prime società di credito all’esportazione ad aver rimosso il blocco dell’operatività assicurativo-finanziaria a sostegno di transazioni commerciali con controparti sovrane argentine, adottando un atteggiamento di “apertura senza condizioni”, lasciando a una valutazione “caso per caso” il proprio intervento in operazioni con controparti bancarie e corporate.Una decisione presa in considerazione del nuovo piano di riforme varato dal governo, del ritorno del Paese sul mercato internazionale dei capitali, del rispetto dell’accordo per la ristrutturazione del debito siglato con i membri del Club di Parigi nel 2014 e degli esiti positivi delle ultime missioni."Questa missione è l’occasione per consolidare una relazione, non solo commerciale, fra due paesi che hanno molto in comune - commenta Alessandro Decio, Amministratore Delegato di Sace -. Siamo stati tra i primi, a livello internazionale, a riprendere l’operatività assicurativa in Argentina e abbiamo già diversi importanti progetti di export o investimenti allo studio in favore di imprese italiane. Progetti in settori chiave per lo sviluppo economico del Paese, come le infrastrutture, la meccanica strumentale e le energie rinnovabili, che auspichiamo possano tradursi a breve in operazioni concrete".