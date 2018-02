MADE IN ITALY: SCALFAROTTO, RISULTATI OGGETTIVI MENTRE DI MAIO DORMIVA

6 febbraio 2018- 15:54

Rho (Mi), 6 feb. (AdnKronos) - Risultati oggettivi quelli che il Governo italiano, prima Renzi e poi Gentiloni, ha conseguito sul made in Italy e, se qualcuno non se ne è accorto, evidentemente "dormiva". Così il sottosegretario allo Sviluppo Economico, Ivan Scalfarotto, oggi inaugurando Milano Unica, all'indirizzo del leader dei 5Stelle, Luigi di Maio, che qualche giorno fa aveva detto che "i precedenti governi italiani hanno messo a rischio il made in Italy in tutti i settori". Invece i risultati "l’Italia li ha conseguiti mentre Di Maio, con tutta evidenza, dormiva e penso farebbe meglio a continuare a farlo. Qui, al Mise e nel sistema Italia, c’è gente che continua a lavorare, anche se capisco bene che non intenda appieno il significato del verbo".Del resto, "alcuni leader politici ignorano totalmente - prosegue il sottosegretario - quanto è accaduto e sta accadendo nell’economia internazionale, ma è chiaro come non abbiano idea alcuna del nostro export, realtà fondamentale dell’economia del nostro Paese. Negli anni fra il 2014 e il 2017, infatti, l’Italia ha fatto registrare quattro successivi record assoluti, con un incremento complessivo che si attesterà (i dati definitivi del 2017 non sono ancora disponibili) intorno ai cinquanta miliardi di euro"."In termini percentuali - dice ancora l’esponente Pd - fra il 2016 e l’anno scorso siamo cresciuti di quasi otto punti percentuali, che è un aumento superiore a quello della Germania e a quello della Francia. Merito, beninteso, dell’eccellenza delle nostre produzioni e dello sforzo e dell’impegno dei nostri imprenditori; ma i Governi Renzi e Gentiloni sono i primi ad aver prodotto, grazie al prezioso lavoro di Carlo Calenda, che il sottoscritto ha avuto l’onore di proseguire, uno sforzo concreto di valorizzazione del made in Italy".