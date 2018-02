MADE IN ITALY: SCALFAROTTO, RISULTATI OGGETTIVI MENTRE DI MAIO DORMIVA (2)

(Mi) - "Per questo - sottolinea Scalfarotto - abbiamo riunito in un unico strumento competenze e risorse precedentemente disperse, e le abbiamo aumentate in modo rilevantissimo; abbiamo trasformato il vecchio Istituto per il Commercio con l’Estero in Ice Agenzia, cioè in una moderna ed efficiente trade agency, favorendo con il Gruppo Cassa Depositi e Prestiti e le sue controllate Sace e Simest, quella eximbank che all’Italia mancava e che invece i nostri competitors possedevano".“Gli esiti positivi si sono visti - rimarca il sottosegretario - e riguardano uniformemente tutti i settori, a cominciare da quell’agroalimentare il cui export ha toccato livelli impensabili qualche anno fa. Risultati dei quali siamo tutt’altro che appagati: la voglia d’Italia, l’emergere accanto al made in Italy, di una formula di successo come il made with Italy, la battaglia per la conquista del mercato digitale e dell’e-commerce sono le prossime tappe che andranno percorse dal prossimo Governo, al quale consegniamo risultati di cui andiamo orgogliosi".