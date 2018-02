MADRE E FIGLIA MORTE IN CASA, FERMATO UN PARENTE

11 febbraio 2018- 11:07

Monza, 11 feb. (AdnKronos) - E' stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto P.V., 75 anni, per l'omicidio della sorella e della nipote, trovate morte ieri pomeriggio nella loro abitazione a Ornago, in provincia di Monza e Brianza, dove vivevano con l'uomo. I carabinieri, che hanno fermato il 75enne, stanno continuando ad indagare per chiarire l'esatta dinamica e il movente del delitto. L'uomo, ieri, era stato soccorso in un bar perché ubriaco: si trova tuttora piantonato in ospedale, in osservazione, per l'eccessiva assunzione di bevande alcoliche. A quanto si apprende, l'uomo non è stato ancora sentito né ha riferito particolari utili a chiarire il duplice omicidio.