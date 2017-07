MAFIA: 25 ANNI FA LA STRAGE DI VIA D'AMELIO, FIACCOLATA A PALERMO

17 luglio 2017- 12:52

Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - Nel 25esimo anniversario della strage di via D’Amelio si rinnova la memoria del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della scorta con la tradizionale Fiaccolata in programma a Palermo mercoledì prossimo. L’iniziativa è promossa dalle sigle 'Comunità ‘92' (coordinamento che unisce le varie anime della destra siciliana) e 'Forum XIX Luglio', cartello che raggruppa trasversalmente associazioni e movimenti di ogni tipo. Il concentramento è previsto per le 20.30 a piazza Vittorio Veneto (Statua della Libertà). Il corteo attraverserà poi via Libertà, via Autonomia Siciliana per arrivare in via D’Amelio dove verrà deposto un tricolore e intonato l’inno nazionale. "Come ogni anno sarà un corteo silenzioso e senza comizi finali, nel rispetto della sobrietà che contraddistinse in vita Paolo Borsellino - spiegano gli organizzatori -. Quest’anno la Fiaccolata giunge alla sua 21esima edizione confermandosi la più longeva manifestazione antimafia in Sicilia, capace negli anni di aggregare trasversalmente migliaia di siciliani e tanti altri cittadini di altre regioni nonostante sia stata ideata nel 1996 dal movimento giovanile di Alleanza Nazionale. Non una manifestazione di parte ma evento ormai patrimonio di tutta Palermo".