MAFIA: 25 ANNI FA LA STRAGE DI VIA D'AMELIO, FIACCOLATA A PALERMO (2)

17 luglio 2017- 12:52

(AdnKronos) - Anche quest'anno è prevista un’ampia partecipazione da tutta la Sicilia grazie all’adesione di oltre cinquanta tra associazioni e movimenti e di tredici Comuni siciliani (Palermo, Bagheria, Ficarazzi, Santa Flavia, Caltagirone, Vittoria, Riposto, Linguaglossa, Mascali, Termini Imerese, Niscemi, Palma di Montechiaro e Trabia). "Tutto per la Patria" sarà il messaggio portante di questa edizione scelto per ricordare l'adesione del giudice antimafia ai valori nazionali e all’etica del dono, senza se e senza ma, verso la propria la patria e il proprio popolo."Alla luce delle recenti svolte sull’indagine dell’omicidio di Enzo Fragalà, avvocato e parlamentare di Alleanza Nazionale, che hanno confermato la mano mafiosa - concludono gli organizzatori -, sarà esposto uno striscione durante la manifestazione in sua memoria".