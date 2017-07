MAFIA: 42 AZIENDE CONTROLLATE DA CLAN BRANCACCIO, GIRO D'AFFARI DI 60 MLN

19 luglio 2017- 17:14

Palermo, 19 lug. (AdnKronos) - Un giro d'affari milionario con aziende, tutte intestate a prestanomi, operanti nel settore degli imballaggi industriali e del gioco del Lotto abusivo. Sono 42 le aziende sequestrate dalla Polizia e dalla Guardia di finanza di Palermo nell'ambito del blitz antimafia che all'alba di oggi ha smantellato il mandamento di Brancaccio. Trentaquattro complessivamente le misure cautelari personali e tra i soggetti destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere c'è Pietro Tagliavia, capo del mandamento di Brancaccio e della famiglia di Corso dei Mille, attualmente ai domiciliari. E' lui, secondo gli investigatori, ad aver gestito il traffico di sostanze stupefacenti occupandosi la cassa della cosca e provvedendo al mantenimento dei detenuti e delle loro famiglie. Per finanziare le proprie 'attività' i boss avevano imposto il pizzo a tappeto nel territorio di riferimento e, attraverso prestanome, gestivano un ramificato gruppo di imprese che operavano nel settore della commercializzazione degli imballaggi industriali e del gioco del Lotto abusivo. Il blitz ha permesso di ricostruire l’intero organigramma delle famiglie mafiose appartenenti al mandamento, definendo ruoli e competenze di ciascun associato e, in particolare, individuando gli elementi di vertice.