11 marzo 2019- 14:25 Mafia: a 110 anni dall'omicidio Palermo ricorda il poliziotto Joe Petrosino

Palermo, 11 mar. (AdnKronos) - A 110 anni dall’omicidio del poliziotto italo-americano Joe Petrosino, l’appuntamento è per una giornata commemorativa, in programma domani, a partire dalle 10 del mattino, presso la Sala Petrosino dell’Ersu nell’ex Hotel de France di Palermo dove Petrosino alloggiò fino al giorno del delitto. Ad accogliere gli ospiti dell’evento organizzato dall’associazione Joe Petrosino Sicilia e sostenuto dall’assessore regionale all’Istruzione e Formazione Professionale, Roberto Lagalla, sarà il commissario straordinario dell’Ersu Giuseppe Amodei. Ci saranno anche le associazioni Joe Petrosino di Padula e di New York con rappresentanti del Dipartimento di Polizia di New York (NYPD).L’incontro, sarà moderato dal giornalista Alberto Samonà, e saranno presenti, oltre all’assessore regionale all’Istruzione e Formazione Professionale Roberto Lagalla e al commissario straordinario dell’Ersu, Giuseppe Amodei: il senatore Stefano Candiani, sottosegretario al Ministero dell’Interno; il vicepresidente della Regione Gaetano Armao; il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè; il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando; la presidentessa dell’associazione Joe Petrosino Sicilia, Anna Maria Corradini; il presidente dell’associazione internazionale Joe Petrosino Padula, Vincenzo La Manna; il presidente dell’associazione Joe Petrosino New York, Bob Fonti. Partecipano anche Giuseppe Puleo e Francesco Quattrocchi, dirigenti sindacali del sindacato di polizia Siulp, nonché Raffaele Palma, presidente dell’Associazione nazionale Polizia di Stato di Palermo.Nel corso dell’incontro, la professoressa Rita Cedrini presenterà la II edizione del Premio Associazione Joe Petrosino Sicilia, conferito quest’anno all’artista Pippo Madè. A seguire, alle ore 12, in piazza Marina, alla presenza delle autorità civili e militari, si terrà la cerimonia commemorativa del 110° anniversario dell’omicidio, con deposizione di una corona sul luogo del delitto. Sarà, infine, scoperta l’opera, donata dal maestro Pippo Madè e dedicata alla memoria di Joe Petrosino.