MAFIA: A PALERMO FESTA ADDIOPIZZO CON PIF, TRE GIORNI DI DIBATTITI E SPETTACOLI (2)

16 maggio 2017- 12:50

(AdnKronos) - Ad aprire la Festa, come sempre, saranno gli studenti incontrati dall’associazione durante l’anno. Il raduno a piazza Magione venerdì mattina li vedrà protagonisti di un’attività inedita: il flash mob dal titolo 'Different Skins, same mind'. A seguire, partirà il corteo che da piazza Magione si snoderà per le vie del centro storico fino a piazza Verdi, animato anche grazie al dj gambiano Numu the scientist, accompagnato dal gruppo Booku n’dal. La programmazione artistica delle serate, sotto la direzione della Tiz di Tiziano Di Cara, rispecchia il tema centrale della festa e vedrà il coinvolgimento di artisti locali, che si esibiranno a titolo gratuito per sostenere la mission di Addiopizzo e sensibilizzare il pubblico ai temi e alle pratiche promosse dall’associazione.Immancabile la presenza di Pif, che quest’anno sarà presente anche a Capaci. L’ultimo momento della Festa Addiopizzo, domenica 21 maggio, sarà proprio nel paese alle porte di Palermo. Assieme alla parrocchia Sant'Erasmo vescovo e martire di Capaci e con la collaborazione di Addiopizzo Travel e dell’istituto comprensivo Biagio Siciliano, a venticinque anni dalla strage che costò la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie e a tre agenti di scorta si ricorderanno le vittime. La manifestazione 'No mafia, coloriamo i nostri sogni: 1992-2017' si articolerà in due momenti. Si comincerà alle 17 con il raduno sul luogo della strage per recarsi in corteo sulla collina di Capaci, nei pressi del locale Amap ribattezzato casina 'No mafia', per via della scritta che campeggia sulla sua parete e che, per l’occasione, verrà ridipinta.