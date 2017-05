MAFIA: A PALERMO 'LE UNIVERSITà PER LA LEGALITà, UNA DUE GIORNI NEL RICORDO DELLE STRAGI

19 maggio 2017- 15:55

Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - Due giornate dedicate al 25esimo anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio. Ad organizzarle, lunedì e martedì prossimi, è l'Università di Palermo in collaborazione con la Fondazione Falcone e le associazioni studentesche di Ateneo. L'iniziativa punta a estendere agli studenti universitari, a livello nazionale e internazionale, la cultura della memoria, dell’impegno e della legalità nel rispetto del protocollo d'intesa stipulato il 23 maggio dello scorso anno tra la Fondazione Falcone, il Miur, la Conferenza dei rettori e il Consiglio nazionale degli studenti universitari. Il Miur ha indetto la prima Call nazionale 'Le Università per la legalità' a cui hanno aderito 19 Atenei. Si inizia lunedì alle 9 allo Steri, sede del rettorato di Palermo, con l'accoglienza dei rappresentanti degli Atenei italiani. Alle 19.30 al conservatorio Vincenzo Bellini in programma, invece, 'Concerto per Falcone e Borsellino', un evento musicale a cura della Balarm Sax Orchestra del Conservatorio diretta dal maestro Gaetano Randazzo con la partecipazione del coro di voci bianche del Conservatorio diretto dal maestro Antonio Sottile. Martedì, alle 9.30, nell'Aula magna della Scuola di Scienze giuridiche ed economico-sociali si terrà #UniPanondimentica, una giornata di commemorazione con la presentazione ufficiale dei progetti realizzati dagli Atenei aderenti alla Call 2017. Alle 15 all'aula bunker del carcere Ucciardone il ritrovo per il tradizionale corteo che si concluderà sotto l’albero Falcone.