30 agosto 2019- 11:05 Mafia: a Palermo torna la 'Festa dell'onestà' per ricordare il generale Dalla Chiesa (2)

(AdnKronos) - “La città di Palermo – spiega Fabio Giambrone, vice sindaco di Palermo – anche quest’anno ricorda con commossa gratitudine il sacrificio del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuele Setti Carraro e dell’agente Domenico Russo. La festa dell’onestà impegna tantissime associazioni, movimenti culturali e cittadini, testimoniando il riscatto culturale della nostra città che sempre più sperimenta il senso di comunità. Una Palermo meravigliosa che non si è mai arresa alla cultura della violenza, interpretando uno degli insegnamenti più belli del Prefetto Dalla Chiesa: Se è vero che esiste un potere, questo potere è solo quello dello Stato, delle sue istituzioni e delle sue leggi; non possiamo oltre delegare questo potere né ai prevaricatori, né ai prepotenti, né ai disonesti.“La comunità dei commercianti – sottolinea Giovanna Analdi, Presidente dell’Associazione ‘Cassaro Alto’ – è felice di condividere con l’intera Città un evento che, ancora una volta, vuole essere non solo memoria ma anche impegno per il futuro”. “Senso civico è il tema che abbiamo pensato per questa IV edizione – spiegano Francesco Lombardo, Giulio Pirrotta e Giuseppe Scuderi del comitato ‘La Festa dell’Onestà’ – consapevoli dell’importanza che ricopre per lo sviluppo della comunità. Una riflessione che si sviluppa attorno alla memoria del Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa i cui insegnamenti continuano a ispirare l’azione di tanti operatori culturali della città, convinti del ruolo irrinunciabile della cultura dell’onestà, della legalità e della condivisione”.