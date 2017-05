MAFIA: A TRAPANI MEMORIAL 'PIETRO MORICI', RICAVATO ANDRà A LICEO AMATRICE

30 maggio 2017- 16:37

Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - Sarà devoluto in beneficenza al liceo scientifico sportivo internazionale di Amatrice, uno dei centri più duramente colpiti dal sisma dell’agosto 2016, il ricavato della quarta edizione del memorial 'Pietro Morici'. La gara podistica si terrà il prossimo 18 giugno in occasione del 34esimo anniversario dell'omicidio del carabiniere scelto Pietro Morici, originario di Valderice, ucciso in un agguato mafioso in cui persero la vita anche il capitano Mario D'Aleo e l'appuntato Giuseppe Bommarito. La manifestazione, che gode del patrocinio della Prefettura e del Comune di Trapani e del Comune di Valderice, è organizzata dall'associazione Libera e dal Comitato territoriale Uisp di Trapani, in collaborazione con il Comando provinciale dei carabinieri.Il percorso è lungo 9,8 chilometri (si tratta di un circuito di 4,9 chilometri da compiere per due volte), interamente asfaltato e prevalentemente pianeggiante, sarà chiuso al traffico e presidiato dalla Polizia municipale e dalla Protezione civile. Una lunghezza scelta non a caso dato che si tratta dell’esatta distanza percorsa dai tre militari dalla caserma di Monreale, dove prestavano servizio, fino alla via Scobar di Palermo, dove furono barbaramente uccisi il 13 giugno 1983. Quasi in contemporanea con la gara partirà una 'passeggiata di solidarietà' di circa 2 chilometri aperta a tutti e completamente gratuita. La zona di partenza/arrivo sarà allestita in via Orlandini, all’altezza della sede del Comando provinciale dei carabinieri di Trapani. Il ricavato della competizione (iscrizioni) sarà devoluto in beneficenza per l’acquisto di attrezzature per il Liceo scientifico sportivo internazionale di Amatrice.