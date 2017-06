MAFIA: A VENEZIA CAMERA COMMERCIO E LIBERA INSIEME PER RECUPERO BENI CONFISCATI (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Il metodo di lavoro che ha dato via al Laboratorio, riflette l’impegno del sistema camerale a supporto dello sviluppo socio-economico del territorio Delta Lagunare e della cultura d’impresa - dichiara Roberto Crosta, segretario generale della CCIAA Delta Lagunare - Valorizza, inoltre, l’impegno dell’ente a tutela della legalità, attraverso i servizi di tutela della concorrenza e del mercato, la lotta alla corruzione, il contrasto all’usura e al racket e la trasparenza amministrativa. Solo con il lavoro di squadra è possibile dare una seconda vita ai beni confiscati, restituirli alla comunità e avviare nuove attività economiche sul territorio.” “Il progetto sviluppato insieme alla Camera di Commercio si inserisce in un momento di forte attualità e di grande attenzione attorno al tema della legalità - ha sottolineato Davide Pati, responsabile del settore beni confiscati dell'associazione Libera - Il prossimo 13 giugno, infatti, il Parlamento dovrà esprimersi sul nuovo codice antimafia, fermo da oltre tre anni, che prevede un rafforzamento dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati e nuove risorse per gestire e valorizzare beni immobili e aziende confiscate. Ci auguriamo che progetti territoriali come quello avviato con la CCIAA possano dare una spinta all’esito positivo della votazione, e che tutto venga approvato prima del termine della legislatura così da rendere sempre più efficace il contrasto alla criminalità organizzata”.