MAFIA: A VENEZIA CAMERA COMMERCIO E LIBERA INSIEME PER RECUPERO BENI CONFISCATI (3)

7 giugno 2017- 13:00

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Al seminario, oltre ad alcuni sindaci del territorio Delta Lagunare, ai rappresentanti del mondo economico universitario e alle autorità giudiziarie ha partecipato anche il Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia che ha commentato “Legalità non è solo prevenire o garantire una certezza della pena: è anche compiere gesti importanti a livello sociale e far sì che quello che era stato tolto al bene comune, ai cittadini, agli onesti, venga pubblicamente restituito realizzando così un’inversione fondamentale, anche culturalmente importante". "Per il cristiano, che deve essere sempre un buon cittadino, e per il Vangelo la carità non può mai prescindere dalla giustizia che è fatta anche di verità - continua Moraglia - Ecco perché, l’iniziativa formativa odierna e, più in generale, l’obiettivo del riutilizzo sociale dei beni rappresentano davvero un segnale importante nella concretezza, di ricucitura e riconciliazione”, ha concluso.