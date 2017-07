MAFIA: AL VIA PROCESSO OMICIDIO FRAGALà, FAMILIARI SI COSTITUISCONO PARTE CIVILE

17 luglio 2017- 12:02

Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - Al via, davanti alla Corte d'assise di Palermo, il processo per l'omicidio dell'avvocato Enzo Fragalà, il noto ex deputato brutalmente picchiato nei pressi del Tribunale nel 2010 e morto pochi giorni dopo in ospedale. Alla sbarre sei imputati: Francesco Arcuri, Antonino Siragusa, Salvatore Ingrassia, Antonino Abbate, Paolo Cocco e Francesco Castronovo. Tutti ritenuti dagli inquirenti vicini a Cosa nostra. Nel corso della prima udienza la vedova, i due figli e la sorella di Fragalà hanno chiesto di costituirsi parte civile. La stessa richiesta è stata avanzata anche dal Consiglio nazionale forense, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Palermo, dalla Camera penale di Palermo e dall'associazione Antonino Caponnetto.Uno degli imputati, attraverso il legale, ha chiesto la nullità del decreto di giudizio immediato a causa di un cavillo burocratico. Nel fascicolo mancavano alcune intercettazioni, come sostiene la difesa. La Corte d'assise si pronuncerà il prossimo 21 luglio. L'accusa è rappresentata dalle pm Caterina Malagoli e Francesca Mazzocco.