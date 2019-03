4 marzo 2019- 14:47 Mafia: Amoroso (Dia), 'Massimino riconosciuto capo famiglia Villaseta'

Palermo, 4 mar. (AdnKronos) - "Questa operazione è molto significativa, sia per l'entità sia per la qualità soggettiva e il profilo criminale delle persone coinvolte". Così Antonio Amoroso, capo della Dia di Palermo, parlando dell'operazione antimafia che all'alba di oggi ha portato all'arresto di 34 persone. In carcere anche Antonio Massimino che, come dice Amoroso, "è riconosciuto il capo della famiglia di Villaseta".