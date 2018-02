MAFIA: APPELLO STRALCIO TRATTATIVA MANNINO, CITATI CIANCIMINO E VIOLANTE

8 febbraio 2018- 14:07

Palermo, 8 feb. (AdnKronos) - L'ex Presidente della Camera Luciano Violante ma anche il dichiarante Massimo Ciancimino, e ancora la giornalista Sandra Amurri, Nicola Cristella, ex autista dell'ex capo del Dap Francesco Di Maggio, il pentito di mafia Giovanni Brusca e il boss Pino Lipari. Sono i sei testimoni citati nel processo d'appello a carico di Calogero Mannino, l'ex ministro imputato in uno stralcio del processo sulla trattativa Stato-mafia con l'accusa di minaccia a corpo politico dello Stato. In primo grado, Mannino era stato assolto dal Gup Marina Petruzzella, con il rito abbreviato. La Corte d'Appello di Palermo ha accolto parzialmente la richiesta della procura generale di rinnovare l'istruttoria. Il processo d'appello si celebra proprio mentre al bunker dell'Ucciardone c'è la discussione del troncone principale. Il processo è stato rinviato al 22 marzo.