9 luglio 2018- 11:54 Mafia: arrestato carabiniere in blitz S.Cataldo, era 'talpa' boss

Palermo, 9 lug. (AdnKronos) - C'è anche un carabiniere tra gli arrestati dell'operazione 'Pandora', eseguita a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dai carabinieri e dalla Guardia di finanza e che ha svelato un 'comitato d'affari' che gestiva gli appalti in materia di rifiuti nel Comune del Nisseno. Per gli investigatori è lui la 'talpa' che informava i boss dell'esistenza di indagini a loro carico. Per l'uomo, Domenico Terenzio,?in servizio presso la Tenenza carabinieri di San Cataldo, il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere. Dalle intercettazioni, eseguite dal carabinieri di Caltanissetta, è emerso che il militare "sistematicamente informava esponenti di vertice del gruppo mafioso o, in caso di detenzione, loro congiunti, circa le attività di indagine". A lui vengono contestati i reati di rilevazione di segreti d’ufficio, falso, concorso esterno in associazione mafiosa. La Dda di Caltanissetta ha chiesto e ottenuto dal gip la custodia in carcere.