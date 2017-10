MAFIA: ARRESTATO 'RE DETERSIVI', SEQUESTRATI BENI PER 3 MLN DI EURO

3 ottobre 2017- 11:18

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Beni per un valore complessivo di circa tre milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri del nucleo di Polizia tributaria di Palermo nell'ambito dell'operazione che ha portato all'arresto di cinque persone, tra cui il re dei detersivi, l'imprenditore Giuseppe Ferdico, accusati di intestazione fittizia di beni, favoreggiamento personale e reale e estorsione aggravata dal metodo mafioso. Al termine delle indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, è scattato il sequestro per quote societarie e beni appartenenti o riconducibili alla 'Fenice Store Srl' e della 'Ariaperta Srl'.Le indagini si sono concentrate sulla gestione del 'Portobello' di Carini (Palermo), centro commerciale del valore di oltre 70 milioni di euro e dotato di 35 negozi. Attualmente la struttura è in amministrazione giudiziaria dopo il sequestro eseguito dal nucleo di Polizia tributaria di Palermo nel 2012, nell’ambito di un procedimento di prevenzione a carico di Ferdico, conclusosi lo scorso marzo con la confisca di primo grado. L'imprenditore è imputato per concorso esterno in associazione mafiosa assolto in primo grado, con processo di appello pendente.