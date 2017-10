MAFIA: ARRESTATO 'RE DETERSIVI', SEQUESTRATI BENI PER 3 MLN DI EURO (2)

3 ottobre 2017- 11:18

(AdnKronos) - Le indagini, che si sono avvalse anche di intercettazioni telefoniche e ambientali, hanno permesso di scoprire come, nonostante l’affidamento all’amministratore giudiziario, Ferdico fosse ancora "il reale 'dominus' del centro commerciale - spiegano gli investigatori delle Fiamme gialle - in quanto socio occulto della Ariaperta Srl e della Fenice Store Srl". Alle due società, amministrate di fatto da Francesco Montes (detto 'Mario'), già condannato in via definitiva per bancarotta fraudolenta, era stata affidata la gestione della galleria e del supermercato del centro commerciale. Gli investigatori hanno anche accertato "la connivenza" dell’amministratore giudiziario del centro commerciale, Luigi Antonio Miserendino, "in violazione del vincolo fiduciario che lo legava all'autorità giudiziaria" e "alcune condotte estorsive perpetrate all’interno del centro commerciale da Pietro Felice e Antonino Scrima, quest’ultimo dipendente di una società in amministrazione giudiziaria" che operava nel centro commerciale. In particolare, al responsabile della società incaricata della vigilanza del centro commerciale sarebbe stato imposto il pizzo e in un'occasione come documentato dalle telecamere installate dalle fiamme gialle, sarebbe stato costretto a consegnare 500 euro in contanti nelle mani di Scrima.