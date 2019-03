4 marzo 2019- 13:04 Mafia: arresti Dia, scoperto traffico di cocaina, hashish e anche ketamina

Palermo, 4 mar. (AdnKronos) - Il traffico e lo spaccio, scoperto nell'operazione della Dia di oggi che ha portato all'arresto di 34 persone, "hanno riguardato diversi tipi di droga: cocaina, marijuana, hashish, ma anche ketamina (stupefacente solitamente impiegato per dopare i cavalli ed invece destinato, in questo caso, al consumo umano)". Così gli inquirenti. "In linea generale, si tratta di soggetti in possesso di rilevante know how, da anni nel settore degli stupefacenti e delle estorsioni", spiega la Dia.