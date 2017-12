MAFIA: ARRESTI PALERMO, COSA NOSTRA PROGETTAVA UN OMICIDIO

5 dicembre 2017- 08:50

Palermo, 5 dic. (AdnKronos) - Il patteggiamento di una pena per Cosa nostra è un'onta difficilmente da cancellare. Anzi. Un'offesa che va punita con la morte di chi l'ha accettata. E la conferma è arrivata dall'operazione antimafia che all'alba di oggi ha portato all'arresto di 25 persone. La vittima designata da Cosa nostra, come emerge dall'inchiesta coordinata dalla Dda di Palermo, era un mafioso, Giovanni Niosi. A salvargli la vita, come emerge dall'indagine, è stata solo la mediazione di alcuni boss del clan di Porta Nuova.