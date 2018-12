12 dicembre 2018- 07:51 Mafia: arresti Palermo, manette anche a giovane promessa dell'ippica

Palermo, 12 dic. (AdnKronos) - C'è anche una giovane promessa dell'ippica siciliana tra i nove arrestati all'alba di oggi nell'ambito dell'operazione 'Corsa nostra' eseguita dai Carabinieri di Palermo che hanno fatto luce sugli interessi della mafia sull'ippodromo del capoluogo. In manette Gloria Zuccaro, che è finita agli arresti domiciliari. E' accusata, insieme con Giuseppe Greco e Giovanni Niosi, di trasferimento fraudolento di valori aggravato in concorso "per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso - dicono gli inquirenti -al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, trasferito da Giovanni Niosi a Gloria Zuccaro, la titolarità del cavallo da corsa denominato 'Ronny Alter' facente parte della scuderia di Zuccaro". I fatti sarebbero stati commessi nel 2014.