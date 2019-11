5 novembre 2019- 13:29 Mafia: arresto assistente parlamentare, oggi i pm sentiranno Occhionero (Iv)

Palermo, 5 nov. (Adnkronos) - I pm della Dda di Palermo sentiranno oggi pomeriggio la deputata di Italia Viva Giuseppina Occhionero nell'ambito dell'inchiesta che ieri ha portato all'arresto del suo ex assistente Antonello Nicosia, accusato di associazione mafiosa. Occhionero non risulta indagata. Secondo l'accusa, l'indagato avrebbe usato il suo ruolo di assistente per potere entrare nelle carceri e fare da 'messaggero' con i boss detenuti. In una intercettazione, Nicosia chiama il boss latitante Matteo Messina Denaro 'il primo ministro' mentre in un'altra dice che Falcone è morto in un "incidente di lavoro". La deputata, eletta con Leu dovrà riferire ai magistrati dei suoi rapporti con Antonello Nicosia, con cui aveva interrotto i rapporti professionali da tempo.