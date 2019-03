5 marzo 2019- 08:25 Mafia: arresto ex deputato, in manette anche ex assessore Trapani Inferrera

Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - L'ex deputato regionale siciliano Paolo Ruggirello non è l'unico politico coinvolto nell'operazione antimafia condotta dai carabinieri di Trapani che all'alba di oggi hanno arrestato 25 persone. In manette è finita anche l'ex assessore comunale di Trapani Ivana Inferrera, 55 anni, che nel 2017 fu candidata alle Regionali con l'Udc. La donna è accusata di voto di scambio politico mafioso. Secondo la Dda sia Ruggirello che Inferrera sarebbero stati veri e proprio "punti di riferimento" per i clan mafiosi della zona. Inferrera è stata direttrice del museo della preistoria. Nel 2013 era stata nominata assessore alle Strategie di sviluppo, alle politiche sociali e al Turismo del Comune di Trapani.