4 novembre 2019- 08:02 Mafia: assistente parlamentare arrestato, 'Messina Denaro? Primo ministro'

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - Il boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro era "il primo ministro". Sono le parole usate, senza sapere di essere intercettato, da Antonello Nicosia, l'assistente parlamentare arrestato oggi con l'accusa di avere fatto da messaggero con alcuni detenuti per mafia dal carcere. In tv conduceva re, conduttore in tv della trasmissione "Mezz'ora d'aria", parlava di legalità e diritti mentre per i magistrati "era in contatto con diversi detenuti boss".