MAFIA: ASSOCIAZIONE FUNZIONARI POLIZIA, RESTAUREREMO BUSTO FALCONE

19 luglio 2017- 08:05

Palermo, 19 lug. (AdnKronos) - L'Associazione Nazionale Funzionari della Polizia di Stato si è impegnata ad occuparsi del restauro del busto di Falcone recentemente danneggiato a Palermo. "Non di onere ma di vero e proprio onore si tratta", ha evidenziato il Segretario Nazionale Enzo Marco Letizia che ha voluto sottolineare come "in una realtà complessa come quella siciliana i simboli rappresentano qualcosa di importante. Per questo non solo riteniamo essenziale ricollocare al più presto il busto del giudice Falcone ma crediamo sia significativo che a farlo siano dei Funzionari di Polizia. Poliziotti come erano gli uomini della scorta di Falcone e Borsellino caduti insieme a loro. Un segnale anche per i tanti poliziotti che oggi, come 25 anni fa, continuano a combattere il crimine di stampo mafioso. Una lotta che riteniamo essere una priorità per la sicurezza e l'economia del nostro Paese".E ancora: "Oggi ricorre l'anniversario della strage di Via d'Amelio e riteniamo perciò particolarmente significativo ricordare quel tragico evento con un impegno a tenere vivi i simboli della lotta alla mafia".