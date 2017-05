MAFIA: ASSOCIAZIONI ANTIRACKET, PER SRADICARLA SERVE RIVOLTA SOCIALE

10 maggio 2017- 13:58

Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - "Oggi a Marsala Cosa Nostra ha subito l'ennesimo duro colpo da parte delle forze dell'ordine e della Dda di Palermo. L'indagine che porta fino a Messina Denaro è scaturita anche dalla denuncia che il presidente dell'associazione antiracket di Partinico, Francesco Billeci, fece nel lontano 2014 accompagnato alla Squadra mobile di Trapani da Enrico Colajanni di LiberoFuturo". A dirlo sono le associazioni antiracket LiberoFuturo e LiberJato, a proposito dell'operazione antimafia condotta dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Trapani che oggi ha portato al fermo di 14 persone indagate per associazione di tipo mafioso, estorsione, ricettazione, detenzione illegale di armi e munizionamento, con l’aggravante del metodo e delle finalità mafiose. "Ci sembrava che si fossero perse le tracce di quella denuncia - dice Billeci -, ma adesso capiamo che c'era un'indagine più importante che ha richiesto ai carabinieri tempi lunghi per definirsi". "Ci auguriamo che il numero degli imprenditori disposti a denunciare aumenti anche in provincia di Trapani - aggiunge Nicola Clemenza di LiberoFuturo Castelvetrano -, perché noi siamo pronti a consigliarli e assisterli. Non bastano le operazioni pur efficaci delle forze dell'ordine per sradicare il cancro mafioso. Ci vuole, anche, una rivolta sociale collettiva e, soprattutto, servono le denunce pronte e convinte dei tanti imprenditori che ancora subiscono in silenzio le imposizioni dalle cosche" conclude.