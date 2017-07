MAFIA: AUTO GIUDICE LIVATINO DICHIARATA DI 'INTERESSE CULTURALE' (2)

14 luglio 2017- 13:30

(AdnKronos) - "Così come il casolare dove venne ucciso Peppino Impastato, già dichiarato di interesse culturale - dice l'assessore ai Beni culturali della Regione siciliana, Carlo Vermiglio - anche la casa e l’autovettura del giudice Livatino hanno un alto valore simbolico e sono testimonianze preziose della storia collettiva nella lotta alla mafia, per questo è doveroso preservarle e sottrarle all’oblio". "Nei giorni in cui il busto di Giovanni Falcone viene danneggiato in una scuola dello Zen a Palermo - conclude Vermiglio - l’assessorato vuole affermare, ancora una volta, con forza la cultura della legalità anche attraverso la memoria di fatti e persone che scelsero la giustizia, il coraggio e l’impegno etico per battersi contro l’illegalità del potere mafioso".