26 settembre 2019- 19:29 Mafia: Berlusconi indagato anche per l'attentato a Costanzo e pentito Contorno/ Adnkronos (3)

(AdnKronos) - La documentazione era stata chiesta dai legali dell'ex premier Berlusconi in vista della deposizione che il leader di Forza Italia avrebbe dovuto fare al processo trattativa. I legali di Berlusconi hanno presentato l'istanza per capire in che veste Berlusconi debba essere sentito. Cioè se debba essere sentito come indagato di procedimento connesso, che gli darebbe la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere o come teste puro. Secondo la Procura di Firenze Berlusconi avrebbe agito con Cosa nostra per pianificare la strategia stragista.C'è l'attentato di via Palestro a Milano, del 27 luglio del 1993, ma anche il fallito attentato a Maurizio Costanzo in via Fauro il 14 maggio 1993, e ancora il fallito attentato al pentito Salvatore Contorno a Formello il 14 aprile 1993. Sono solo alcuni degli agguati mafiosi contestati all'ex premier Silvio Berlusconi indagato per le stragi mafiose del 1993, come emerso ieri da una certificazione depositata in cancelleria dalla difesa dell'ex Presidente del consiglio Silvio Berlusconi chiamato a deporre dalla difesa di Marcello Dell'Utri, imputato nel processo.