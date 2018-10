2 ottobre 2018- 12:12 Mafia: Bernardini (Partito Radicale), M5S non accettano contradditorio

Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - "Pietro Cavallotti e Massimo Niceta sono stati raggiunti da misure di prevenzione e non mi pare che qualcuno gli abbia negato diritto di parola. I Cinque stelle, che sono tanto per la democrazia diretta, dovrebbero sapere che è la nostra Costituzione a prevedere le proposte di legge di iniziativa popolare. Queste persone non hanno perso i diritti politici e quindi possono parlare e raccontare la loro esperienza. A meno che i Cinque Stelle e altri, che vogliono polemizzare, ritengano che abbiano sempre ragione. Ricordo che in Italia si registrano mille errori giudiziari all'anno". Lo ha detto all'Adnkronos Rita Bernardini del Partito Radicale, commentando le polemiche del M5S sulla presenza dei due imprenditori a cui la magistratura ha sequestrato i beni alla presentazione delle proposte di legge sulla giustizia. "Lorsignori (il M5S ndr) non accettano mai il contraddittorio - continua Bernardini - perché se loro leggessere le proposte noterebbero che non chiediamo l'abolizione delle misure di prevenzione". E ricorda anche "quei beni che vengono affidati dalle Misure di prevenzione agli amici degli amici che non sono imprenditori e alla fine i beni vanno in malora...".