MAFIA: BINDI, VOTI MAFIA PUZZANO, POLITICA FACCIA PULIZIA E LI RESPINGA

23 maggio 2017- 12:29

Palermo, 23 mag. (Adnkronos) - "Siamo alla vigilia di un’altra tornata elettorale. Faccio un appello alla politica a candidare persone che non si ispirano a un principio pericoloso ossia quello che il denaro e i voti non hanno odore. Invece bisogna avere chiaro che i voti e il denaro della mafia puzzano e condizionano azione politica. Quei voti e quelle relazioni vanno respinti". A dirlo è stata la presidente della commissione parlamentare antimafia, Rosy Bindi, parlando all’aula bunker del carcere Ucciardone in occasione del 25esimo anniversario della strage di Capaci. "Non si può candidare chi è a rischio di prendere quei volti che condizioneranno la vita politica e amministrativa – ha aggiunto – Il voto di scambio è una delle strade attraverso le quali le mafie cercano relazioni e protezioni".