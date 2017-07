MAFIA: BISI, DOVEROSO RESTAURARE STATUA FALCONE

10 luglio 2017- 20:29

Milano, 10 lug. (AdnKronos) - "Un atto ignobile e vigliacco che non può non essere condannato da tutti coloro che hanno a cuore la legalità, la difesa delle istituzioni e la memoria di chi come Giovanni Falcone ha sacrificato la vita per combattere la Mafia e rendere questo Paese migliore. Restaurare la statua che ricorda il magistrato riteniamo che sia un atto doveroso nei confronti di Falcone e di tutti i cittadini liberi e onesti che si battono per la trasparenza e contro il cancro della malavita". Lo ha detto Stefano Bisi, Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia."Siamo pronti a contattare la Fondazione Falcone e il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ai quali sin da ora esprimiamo la nostra vicinanza e la disponibilità al restauro della statua danneggiata da chi vive nell'ombra del male e non vuole che la Democrazia e la Libertà illuminino i siciliani e tutti gli italiani".