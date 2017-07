MAFIA: BUSTO FALCONE DISTRUTTO, PROCURA APRE INCHIESTA

11 luglio 2017- 15:20

Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - Approda in Procura il raid vandalico dello Zen di Palermo contro il busto dedicato al giudice Giovanni Falcone. Oggi è stato aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per danneggiamento. I magistrati tenteranno di fare luce su quanto accaduto sia davanti alla scuola dedicata a Falcone che davanti ai cancelli di un altro istituto, l'Alcide De Gasperi, dove è stato dato fuoco a un cartellone sempre con l'immagine del giudice ucciso nella strage di Capaci. Ad occuparsi del fascicolo è la pm di turno, Caterina Malagoli. La Squadra mobile di Palermo, che conduce l'indagine coordinata dalla Procura, sta cercando di risalire agli autori del raid vandalico. La videosorveglianza della scuola non funziona da qualche tempo, quindi è impossibile potere contare sulle immagini della distruzione del busto.