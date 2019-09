3 settembre 2019- 13:13 Mafia: Candiani, 'educazione antimafia viene prima della repressione'

Palermo, 3 set. (AdnKronos) - "Si deve ricordare sempre che dall'educazione antimafia si ha il primo baluardo nella lotta alla mafia, ancora prima che nella repressione che deve esserci sempre e deve essere costante". Lo ha detto all'Adnkronos Stefano Candiani, sottosegretario all'Interno e commissario Lega in Sicilia, a margine delle commemorazioni per il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. "Questo è fondamentale - dice - altrimenti si arriva sempre a spegnere l'incendio che viene appiccato, bisogna evitare che l'incendio si sviluppi e venga appiccato". Per Candini "le leggi ci sono".