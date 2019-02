25 febbraio 2019- 18:56 Mafia capitale: Gasparri, 'esterrefatto per sentenza su Alemanno'

Roma, 25 feb. (AdnKronos) - “La sentenza della magistratura su Alemanno mi lascia esterrefatto. Per le modalità di ciò che è avvenuto e per l'entità della decisione che non mi pare assolutamente rapportata ai fatti che erano sottoposti a giudizio". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "Sono certo -aggiunge- che Alemanno riuscirà a trovare sedi dove affermare la sua innocenza e voglio sperare che non ci sia una logica precostituita nella decisione odierna”.