MAFIA CAPITALE: MARONI, QUERELA CONTRO DI MAIO, RINUNCI A IMMUNITà

3 giugno 2017- 21:36

Milano, 3 giu. (AdnKronos) - "Rispetto alle dichiarazioni dell'onorevole Di Maio confermo che sarà subito querelato per diffamazione aggravata e fin da ora gli chiedo di rinunciare all'immunità parlamentare". È quanto afferma Roberto Maroni, presidente di Regione Lombardia, sulle affermazioni del vicepresidente della Camera e parlamentare del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, secondo cui i soldi per le cooperative di Buzzi per gestire i campi rom venivano dal ministero dell'Interno quando ministro era Maroni.