MAFIA: CAPO DAP A PALERMO, VISITA GIARDINO DELLA MEMORIA

1 giugno 2017- 13:59

Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - Visita al Giardino della Memoria di Ciaculli, a Palermo, per il capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Santi Consolo, e il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Sicilia, Gianfranco De Gesu. L'appuntamento è per venerdì 9 giugno alle 10.30 quando saranno ricordati i caduti della polizia penitenziaria. La visita di Consolo coincide con il bicentenario della fondazione del Corpo della polizia penitenziaria (1817-2017). L’atto di nascita del Corpo è riconosciuto nelle Regie Patenti promulgate il 18 marzo 1817 da Vittorio Emanuele I di Sardegna che approvarono il 'Regolamento relativo alle Famiglie di Giustizia'. Il Regno di Sardegna avviava la riforma delle carceri, specializzando i soldati di giustizia per le funzioni di sorveglianza e di sicurezza.