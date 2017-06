MAFIA: CAPO DAP A PALERMO, VISITA GIARDINO DELLA MEMORIA (2)

1 giugno 2017- 13:59

(AdnKronos) - "Ricordare il prossimo 9 giugno al Giardino della Memoria di Palermo tutti i caduti della polizia penitenziaria – sottolinea De Gesu – assume un significato tutto particolare visto che l’evento coincide con la ricorrenza del bicentenario della fondazione del Corpo. La presenza del capo del Dap testimonia il valore di questo evento dedicato alle nostre vittime". Per l’Unione cronisti saranno presenti il vice presidente nazionale Leone Zingales e il presidente regionale Andrea Tuttoilmondo. Per l’Associazione nazionale magistrati (distretto di Palermo) interverrà il presidente della Giunta esecutiva Sergio Gulotta. "I caduti della polizia penitenziaria sono vittime spesso dimenticate - dice Zingales - ma che nel Giardino di Ciaculli trovano il giusto riconoscimento in termini di memoria. Nel Giardino della Memoria non esistono vittime di serie A, di serie B o di serie C".