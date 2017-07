MAFIA: CASO CONTRADA, CASSAZIONE ANNULLA SENTENZA CONDANNA (2)

7 luglio 2017- 09:58

(AdnKronos) - Per i giudici della corte d'appello di Palermo invece, come si leggeva nell'ordinanza adesso annullata, "la situazione venutasi a creare a seguito della pronuncia da parte della corte Edu si fonda su un'interpretazione comunitaria di fatto incompatibile con l'ordinamento giuridico italiano". "Ancora una volta con argomentazioni apodittiche - aveva commentato l'avvocato Giordano - lo Stato italiano si sottrae all'esecuzione delle statuizioni della Corte europea dei diritti dell'uomo violando così palesemente obblighi internazionali e pattizi. Chiederemo che si pronuncino le sezioni unite della Cassazione". Ma oggi la novità. L'avvocato Giordano annuncia una conferenza stampa per le 15 di oggi nel suo studio legale. Parteciperà anche Bruno Contrada.Lo scorso autunno, Contrada, intervistato dall'Adnkronos aveva detto: "lotterò per avere giustizia finché avrò fiato, non mollo. Non mollerò mai. Non posso permettere che io muoia e lasciare ai miei figli e ai miei nipoti un nome infangato". "Non posso mollare perché voglio avere giustizia", disse.